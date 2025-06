Een achtste en een negende plaats voor respectievelijk Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Sauber kan na het succesvolle weekend in Oostenrijk met dit resultaat hun geluk niet op. Het is de eerste dubbele puntenfinish voor het team sinds de GP Qatar in 2023. Daarnaast scoort rookie Bortoleto met zijn eerste top tien-finishplaats ook de eerste WK-punten uit zijn Formule 1-carrière. Deze mijlpaal kwam voor de Braziliaan zelf echter niet onverwacht: ‘Ik rijd niet voor niets in de Formule 1’.

Gabriel Bortoleto vertelt na de race tegen F1TV hoe hij voor zijn eerste WK-punten heeft moeten vechten. “Het was de meest intense race uit mijn carrière”, vertelt de Braziliaan. “En toen kwamen ook nog eens de blauwe vlaggen, toen Oscar (Piastri, red.) en Norris ons op een ronde konden zetten. Het was een gekke race, maar het was wel een goed gevecht. Ik ben vooral blij dat ik met Fernando (Alonso, Bortoleto’s manager, red.) kon vechten, en punten kon pakken.” Bortoleto kreeg als kers op de taart ook de eretitel Driver of the Day voor zijn race in Oostenrijk.

Voor de Braziliaanse coureur smaakt zijn eerste puntenfinish gelijk naar meer. “Ik wist altijd wel dat ik een puntenfinish kon halen, ik rijd niet voor niets in de Formule 1. Het is vooral voor het team fijn dat we eindelijk punten konden pakken, dat verdienen ze. Ik ben zelf in de Formule 1 omdat ik wil winnen. Ik ga niet blij zijn met een paar punten, maar het is natuurlijk wel al een hele prestatie.” De Sauber-coureur werd na de race ook nog gefeliciteerd door Max Verstappen met de bijzondere mijlpaal.

‘Van de laatste plek naar een puntenfinish is niet gek’

Bortoleto was natuurlijk niet de enige Sauber-coureur die succes beleefde in Oostenrijk. Hülkenberg kwam namelijk vlak achter zijn Braziliaanse teamgenoot over de finishlijn. “Natuurlijk werden we wel wat geholpen doordat een aantal auto’s uitvielen. Maar het was toch een solide race van ons. Vanaf de laatste plek de punten in rijden, dat is niet gek”, blijft de Duitse coureur bescheiden. Hülkenberg begon vanaf plek twintig aan de Oostenrijkse race.

Sauber-teambaas Jonathan Wheatley kan uiteraard ook zijn geluk niet op met het resultaat van zijn coureurs, maar had stiekem op nog net iets meer gehoopt. “Het is frustrerend wanneer je tegen het einde van de race op een ronde wordt gezet. We dachten dat er nog wel een betere finishplaats in had gezeten. En is dat niet geweldig, dat we daar nu over kunnen praten? Het was echt een solide prestatie van het team.”

