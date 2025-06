Nico Hülkenberg kijkt alvast uit naar volgend jaar, wanneer Audi officieel de touwtjes in handen krijgt bij het Formule 1-team van Sauber. De Duitse coureur rijdt al sinds 2010 in de Formule 1, maar wacht nog altijd op zijn eerste podiumplaats. Zal dat met Audi aan het roer dan toch echt gebeuren? ‘Het is onmogelijk om iets te voorspellen’, aldus Hülkenberg.

Nico Hülkenberg keerde in 2023 terug als voltijdscoureur in de Formule 1. De Duitser werd door het team van Haas gevraagd om naast Kevin Magnussen plaats te nemen, nadat het team afscheid had genomen van Mick Schumacher. Zo begon een nieuw hoofdstuk in de Formule 1-carrière van Hülkenberg, die al sinds 2010 af en aan op de grid staat. De coureur rijdt tegenwoordig bij het team van Sauber, dat in 2026 wordt overgenomen door Audi. In datzelfde jaar gaat ook het nieuwe reglement van kracht, en Hülkenberg kijkt alvast uit naar deze ‘frisse start’.

‘Frisse start’

“Het is zo’n reset en een leeg stuk papier waar iedereen volgend jaar mee begint. Het is onmogelijk om iets te voorspellen”, blikt Hülkenberg alvast vooruit tegenover Formula1.com. Vooral de prestaties van Audi zijn voor 2026 nog een ‘groot vraagteken’, volgens de Duitse coureur. “De grote vier teams hebben een voordeel op het gebied van infrastructuur en al dit soort dingen. Maar het is een goede kans voor ons, want het is een reset, het is een frisse start voor iedereen met deze nieuwe regels.”

“Het is ontzettend spannend. We moeten er hard en geconcentreerd aan werken en hopelijk komen we er aan de goede kant uit”, concludeert de Duitse coureur. Zowel Hülkenberg als teamgenoot en rookie Gabriel Bortoleto heeft een contract tot en met het einde van 2026, waardoor de coureurs de overname van Audi van dichtbij zullen meemaken.

