Jonathan Wheatley, de teambaas van Stake/Sauber, stuurde zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een tekstberichtje naar Zak Brown, de CEO van McLaren, met een wel heel opmerkelijk verzoek. “Ik heb hem gevraagd: zet ons niet op een ronde”, bekende de Brit lachend.

Op de Red Bull Ring was Stake-rookie Gabriel Bortoleto (foto) in een scherp duel verwikkeld om P7 met Fernando Alonso, terwijl daarachter de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri als leiders in de wedstrijd kwamen aanstormen. De blauwe vlaggen maakten feitelijk een einde aan het gevecht tussen Bortoleto en zijn Spaanse mentor.

“Ik heb Zak een bericht gestuurd om ons niet te ‘lappen’. Maar dat deden ze helaas wel. De zevende plaats zou de kers op de taart zijn geweest”, zei Wheatley.

Voor Bortoleto was het wel de eerste keer in zijn jonge carrière dat hij WK-punten scoorde. Volgens Wheatley zat dat moment er al even aan te komen. “Ik voelde gewoon dat het onvermijdelijk was. En ik weet dat in de paddock een beetje een verhaal rondging in de trant van: hij is de enige zonder punten. Maar Gabriel heeft zich snel ontwikkeld en heeft een volwassen en professionele benadering. En het mooie is dat hij op deze mijlpaal weer verder kan bouwen. Zijn zelfvertrouwen groeit en groeit. Hij heeft een heel mooie toekomst voor zich”, aldus Wheatley.

es hier alles over de GP van Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.