Hoe zullen de verhoudingen straks zijn binnen Ferrari, nu dat Lewis Hamilton officieel onderdeel is het van team? Oud-ingenieur Rob Smedley, die van 2006 tot en met 2013 voor de Scuderia werkte, doet de line-up van Leclerc en Hamilton denken aan de samenwerking tussen Felipe Massa en Michael Schumacher. De Brit denkt dat het daarom een win-winsituatie voor Ferrari is.

Lewis Hamilton is met het ingaan van 2025 officieel Ferrari-coureur, en de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Hoewel de Brit meerdere wereldtitels op zijn naam heeft staan, heeft de Monegask meer ervaring met het iconische Italiaanse team. Oud-ingenieur voor Ferrari, Rob Smedley, doet de situatie erg denken aan een andere periode uit de geschiedenis van de Scuderia.

“Het is een compleet andere situatie, maar het is net als Felipe Massa in 2006 tegen Michael Schumacher”, trekt Smedley de vergelijking in de Formula For Success-podcast. “(Massa, red.) was de leerling en het was goed dat hij werd verslagen door Michael, maar tegen het einde van het jaar versloeg hij hem in de kwalificatie, en zelfs in sommige races.”

Win-winsituatie

Smedley ziet de line-up van Leclerc en Hamilton dan ook als een win-winsituatie voor Ferrari. “Je hebt een zevenvoudig wereldkampioen, een jongen die van hem kan leren en uiteindelijk zelf het neusje van de zalm kan worden”, aldus de oud-ingenieur. “Hij zal Charles een boost geven, want Charles bevindt zich in een situatie waarin hij een heel andere dynamiek zal voelen dan wat hij bijvoorbeeld voelde met Carlos Sainz. Zij waren twee leeftijdsgenoten, allebei in een vergelijkbare fase van hun carrière.”

