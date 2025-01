Red Bull heeft in 2024 moeten toezien hoe zowel McLaren als Ferrari in het constructeurskampioenschap aan de Oostenrijkse renstal voorbijkwam. Het puntenverschil tussen Max Verstappen en Sergio Pérez was uiteindelijk te groot om Red Bull nog aan de constructeurstitel te helpen. Toch ziet teambaas Christian Horner hoe zijn team een groot voordeel heeft ten opzichte van Ferrari, waar de coureurs meer aan elkaar gewaagd zijn.

Er staan een hoop veranderingen op de Formule 1-agenda voor 2025. Veel teams, waaronder topteams Red Bull en Ferrari, hebben een andere line-up en verwelkomen nieuwe gezichten op de grid. Bij de Oostenrijkse renstal kruipt Liam Lawson achter het stuur naast Max Verstappen, terwijl Ferrari Carlos Sainz heeft vervangen door Lewis Hamilton.

Volgens Christian Horner heeft zijn team met de keuze voor Lawson een voordeel ten opzichte van de Italiaanse concurrent. “Een team als Ferrari heeft volgend jaar bijvoorbeeld twee coureurs die punten van elkaar afsnoepen”, legt de teambaas uit aan talkSPORT. “Welke coureur steun je? Je moet ze allebei steunen, maar dat leidt soms tot verdeeldheid binnen een team.”

Duidelijke nummer één

Bij Red Bull is het voorafgaand aan het seizoen echter al duidelijk wie van de twee coureurs het team steunt. “Max Verstappen is de meest waardevolle aanwinst in de Formule 1. Hij is onze topcoureur”, is Horner duidelijk. “Als je (als teamgenoot, red.) bij hem in de buurt kunt komen, fantastisch. Maar de realiteit is dat de verwachting is dat Max wint.”

