Het is 2025, en dat betekent dat Carlos Sainz officieel geen Ferrari-coureur meer is. De Spanjaard wordt vervangen door Lewis Hamilton en vertrekt zelf naar Williams. Sainz deed dat echter niet zonder nog één keer de tifosi, in het Italiaans, te bedanken.

Carlos Sainz is met ingang van 2025 officieel een Williams-coureur, en staat vanaf maart als teamgenoot van Alexander Albon op de grid. Vlak voor de jaarwisseling nam de Madrileen nog even de tijd om de tifosi, de fans van Ferrari, te bedanken voor hun steun tijdens zijn jaren als coureur voor de Scuderia.

“Hallo iedereen, ik lees alle brieven die ik heb ontvangen van de Scuderia Ferrari-fanclubs. Ik heb ze allemaal gelezen en ik wil jullie heel erg bedanken voor de woorden die jullie hebben gebruikt”, vertelt Sainz in het Italiaans via de sociale mediakanalen van Ferrari. “Het is een eer voor me om te zien hoeveel genegenheid jullie voor me hebben, hoe jullie me al die jaren hebben gesteund.”

“Het maakt me nog gelukkiger om te zien dat jullie hebben geschreven dat jullie me een beetje blijven aanmoedigen, zelfs nadat ik Scuderia Ferrari heb verlaten”, vervolgt de inmiddels Williams-coureur. “Daarom stuur ik jullie allemaal een dikke knuffel en bedank ik iedereen nogmaals voor de ongelofelijke steun die jullie me hebben gegeven. Ciao!”

Volgverzoek aan Hamilton

Ondertussen focust Ferrari zich ook weer op de toekomst, en op de komst van Lewis Hamilton. Het sociale mediateam zag op nieuwsjaarsdag de kans schoon om de Brit op precies het juiste moment te vragen om Ferrari op X te volgen. Ferrari postte het bericht namelijk om 16:44 uur, de startnummers van respectievelijk Charles Leclerc en Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft vervolgens het verzoek ingewilligd.

