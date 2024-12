Hoe staat het ervoor met de voorbereidingen van Lewis Hamilton op zijn debuut bij Ferrari? Volgens teambaas Frédéric Vasseur heeft de zevenvoudig wereldkampioen maar vier weken de tijd om echt aan zijn nieuwe werkomgeving te wennen. Of 2025 dan eindelijk hét jaar van Ferrari en Hamilton wordt, durft de Fransman dan ook nog niet te zeggen.

2024 was een goed jaar voor Ferrari. De Italiaanse renstal pakte, dankzij coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, vijf overwinningen en eindigde nipt achter kampioen McLaren in het constructeurskampioenschap. Het geeft de Scuderia hoop voor de aankomende seizoenen. Zeker omdat Lewis Hamilton vanaf 2025 het team komt versterken.

Het enige nadeel volgens Vasseur: de Brit zal tijdens de winterstop maar weinig tijd hebben om zich aan de Scuderia aan te passen. “We zijn afhankelijk van het weer, het is niet makkelijk in januari”, vertelt Vasseur aan verschillende media. “Het is waar dat het heel emotioneel is, want ik denk dat hij dit moment waarschijnlijk al twintig jaar in zijn hoofd heeft. Het moet echter alleen maar emotioneel zijn voor één ronde en dan weer gefocust zijn!”

Vier weken

Ferrari maakte eerder bekend dat het op 19 februari de opvolger van de SF-24 zal presteren, waarna de nieuwe bolide meteen getest zal worden in Bahrein. “Het klopt dat het een korte voorbereiding is, want we hebben iets van vier weken in de fabriek voor het eerste evenement, maar het is zoals het is”, besluit Vasseur.

