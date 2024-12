Na de slotrace in Abu Dhabi hebben de teams hun focus verlegd naar het jubileumseizoen van 2025. De Formule 1 is nog maar een paar maanden verwijderd van de seizoensstart in Melbourne. Ook bij Ferrari wordt de laatste hand gelegd aan de uitdager voor het nieuwe jaar. De Italianen kiezen voor een radicale revisie van de huidige bolide, zo onthulde Ferrari-teambaas Fred Vasseur.

In 2025 treedt Ferrari aan met een nieuwe line-up; vaste kracht Charles Leclerc krijgt gezelschap van niemand minder dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De verwachtingen zijn hooggespannen. Niet alleen vanwege de komst van Hamilton, maar ook vanwege de sterke prestaties van Ferrari in het afgelopen seizoen. De SF-24 wist maar liefst vijf Grands Prix te winnen. Uiteindelijk kwam de Scuderia slechts veertien punten tekort voor de constructeurstitel.

Het contrast met 2023, waarin Ferrari slechts één Grand Prix won, kon nauwelijks groter zijn. Teambaas Fred Vasseur hoopt de positieve lijn door te trekken in het jubileumseizoen en mikt daarbij op succes met een compleet vernieuwde auto. Hoewel de reglementen grotendeels ongewijzigd blijven, heeft Ferrari gekozen voor een bolide die ’99 procent’ nieuw is.

Aanpassingen voor Hamilton?

“Of de wagen competitief is, weten we pas in Bahrein,” vertelde Vasseur tijdens een eindejaarsdiner van Ferrari. De Fransman heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bolide, al erkent hij dat een radicaal ontwerp ook risico’s met zich meebrengt. “Soms realiseer je je achteraf pas welke risico’s je hebt genomen,” legde hij uit. “De wagen zal volledig nieuw zijn – minder dan 1 procent van de onderdelen komt van de SF-24. Het is een totaal ander project, maar dat geldt natuurlijk voor alle teams.”

Experts speculeren dat Ferrari de auto deels zal aanpassen aan de voorkeuren van Lewis Hamilton. Naar verluidt betreft dit onder andere de positionering van de cockpit en de overstap van pull-rod naar push-rod vering. “We kunnen nu niet zeggen dat 2025 ons jaar zal worden, maar ik heb vertrouwen in het project waaraan we werken,” besloot Vasseur. “Het blijft echter een enorme uitdaging. We moeten zeker een extra stap zetten, vooral op het gebied van consistentie.”

De SF-24 leverde Ferrari vijf overwinningen op – de laatste keer de Scuderia vijf races won in één seizoen was in 2018 (Motorsport Images)

