Lewis Hamilton heeft zijn tijd als Mercedes-coureur erop zitten, en komt steeds dichter bij zijn debuut in een Ferrari. De Italiaanse renstal heeft nu bekendgemaakt wanneer fans de eerste Ferrari-bolide voor de zevenvoudig wereldkampioen voor het eerst kunnen aanschouwen.

Lewis Hamilton schudde aan het begin van 2024 de Formule 1-wereld op door aan te kondigen naar Ferrari over te stappen. Nu dat de winterstop is aangebroken, kan het aftellen naar Hamiltons debuut voor de Scuderia echt beginnen. Ferrari maakt zelf bekend dat Hamiltons eerste SF-bolide, dat momenteel nog de naam Project 677 draagt, op 19 februari voor het eerst te zien is.

Eigen evenement

De bekendmaking komt tijdens een eigen evenement van de Italianen, en een dag na het eerder aangekondigde F175. Tijdens dat evenement in de O2 Arena in Londen zullen alle tien de teams voor het eerst hun liveries laten zien. Ferrari’s eigen evenement een dag later zal naar verwachting nog verder gaan dan alleen een eerste glimp van de livery. De nieuwe Scuderia-bolide zal voor het eerst in actie komen tijdens de testdagen in Bahrein, van 26 tot en met 28 februari 2025.

Of Hamilton inderdaad zijn droom om een achtste wereldtitel te winnen, kan waarmaken met de nieuwe Ferrari-bolide is nog de vraag. Het laatste seizoen bij Mercedes ging niet bepaald van een leien dakje voor de wereldkampioen, en Hamilton zei tijdens de laatste races zelfs het helemaal niet meer te zitten. Ferrari gaf echter gelijk aan nog altijd het vertrouwen in de Brit te hebben.

