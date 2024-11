Lewis Hamilton is helemaal klaar met zijn laatste seizoen bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen baalt als een stekker dat hij maar één plaatsje kon goedmaken tijdens de sprint in Qatar, terwijl teamgenoot George Russell voor de tweede plaats vocht. Hamilton zit er helemaal doorheen en kijkt zelfs alvast reikhalzend uit naar de winterstop.

Lewis Hamilton kon tijdens de verkorte race op het Lusail International Circuit maar één plekje goedmaken. Max Verstappen verloor zijn zesde plaats aan de Brit direct na de start. Voor de zevenvoudig wereldkampioen was het echter niet genoeg, en de Brit baalde na afloop zichtbaar van het verloop van de sprint.

Op de vrijdag na de sprintkwalificatie gaf Hamilton al toe dat hij “niet meer snel” is. Ook na de sprint zelf is de Mercedes-coureur nog steeds pessimistisch over zijn kansen voor de hoofdrace. “Op dit moment. Het kan me echt niet schelen. Ik wil gewoon deze komende races doorkomen en mijn werk doen, opdraven en uitkijken naar de winterstop.”

Dankbaar

De Mercedes-coureur zit al een tijdje in een vormdip, hij verloor dit jaar al zeventien keer in de kwalificaties voor de hoofdraces van teamgenoot Russell, maar probeert nog een lichtpuntje te vinden. “Ik werd vanmorgen wakker en ik denk dat het belangrijkste is om met dankbaarheid te vertrekken”, vervolgt Hamilton. “Dus ik ben echt heel dankbaar dat ik mag doen wat ik graag doe, zelfs als er dagen zijn dat ik er niet zoveel van hou, en ik heb echt heel veel geluk dat ik hier mag zijn tussen al die andere geweldige atleten.”

