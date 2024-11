Het Formule 1-seizoen 2024 zit er bijna op. Na de laatste Grand Prix in Abu Dhabi organiseert FORMULE 1 Magazine samen met Race Planet in Amsterdam een bijzonder evenement waar je als F1-liefhebber absoluut bij wilt zijn: Paddockpraat Live – De Finish! Het wordt een gezellige avond met alles over het Formule 1-seizoen 2024. En bezoekers kunnen een Driving Experience winnen op Circuit Zandvoort!

Samen met coureur en onze vaste columnist Jeroen Bleekemolen en met F1-techniekexpert Ernest Knoors gaan we op de kartbaan van Race Planet in Amsterdam terugblikken op een enerverend seizoen, waarin Max Verstappen en Lando Norris het behoorlijk met elkaar aan de stok kregen. Hieronder vind je alle informatie over deze avond.

Wat?

We nemen onze podcast ‘Formule 1 Paddockpraat’ live op met publiek. Daarna is er alle ruimte voor vragen aan onze experts. En alle bezoekers krijgen niet alleen een gratis consumptie en een goodybag cadeau, maar mogen ook nog eens gratis een heat karten met kans op een Driving Experience op Circuit Zandvoort t.w.v. liefst 475 euro!

Wanneer?

Donderdag 12 december 2024.

Waar?

Race Planet, Amsterdam (adres: Herwijk 10, 1046 BC Amsterdam).

Start:

Inloop vanaf 17.45 uur. Start programma om 18.30 uur.

Prijs:

Een kaartje voor deze avond kost 24,95 euro. Abonnees van FORMULE 1 Magazine ontvangen een korting en betalen slechts 18,95 euro. Zij hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen in hun mailbox.

Meld je meteen aan voor ‘Paddockpraat Live – De Finish’ via onderstaande link, want vol = vol!

Aanmeldlink:

https://formule1.eventgoose.com/event/paddockpraat-live

