Jeroen Bleekemolen is niet verbaasd over het vertrek van Christian Horner als CEO en teambaas van Red Bull Racing. De Brit werd woensdag ontslagen. Bleekemolen, columnist van Formule1.nl en vaste gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat, sluit niet uit dat het ontslag invloed kan hebben op de toekomst van Max Verstappen.

“Het zat er een keer aan te komen, nu is het dan zover: Horner na twintig jaar weg bij Red Bull. Er is natuurlijk veel te doen geweest om de machtsverhoudingen de afgelonpen jaren, met Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz. Die twee hebben ook flink liggen bakkeleien, je hoort dat Horner zat in het eerste kamp zat. Maar ik denk dat hij zijn hand heeft overspeeld.”

Bleekemolen wijst op vorig jaar, toen Horner beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. “Dat soort dingen helpen niet mee, het komt naar boven en is vervolgens een beetje weggemoffeld. We weten helemaal niet precies wat daar gebeurd is, maar de boel is ontploft en het loopt niet. Dat komt er dan ook bij. Zo is het natuurlijk begin vorig jaar allemaal af gaan brokkelen.”

En nu? Volgens Bleekemolen kan er wel eens veel gaan veranderen, met gevolgen misschien wel voor de toekomst van Max Verstappen. “Ik denk dat Red Bull een reset nodig heeft. En kan wel een reset zijn waar Verstappen toch dan in gaat geloven. Want nu kun je weer de mensen op de goede plek zetten. Nieuwe mensen, frisse wind. Dan kan Verstappen ook zomaar weer een jaartje blijven, als hij denkt: ‘We gaan eerst eens kijken wat er volgend jaar gaat gebeuren.”

Bleekemolen denkt dat het nodig was om Horner weg te sturen. “Het is een noodzakelijk besluit van Red Bull, om te bouwen aan de toekomst. Dat zoiets een keer ging gebeuren, deze bom, dat zag ik wel aankomen. Alleen niet zo snel als nu.”

