Is Lewis Hamilton zijn snelheid kwijt? Hamilton is zelf in ieder geval al tot die pijnlijke conclusie gekomen na wederom een teleurstellende kwalificatie in Qatar. De Brit moest al zeventien keer zien hoe teamgenoot George Russell voor hem eindigde tijdens de kwalificaties dit jaar. De wereldkampioen verwacht daarom dan ook dat zijn landgenoot meer kans heeft op polepositie tijdens de sessie op zaterdag.

Lewis Hamilton verruilt aan het einde van het seizoen Mercedes voor Ferrari. De Brit had vast en zeker op een beter einde aan zijn tijd bij de Duitse renstal gehoopt dan dat hij nu beleeft. Hamilton kwalificeerde als zevende voor de sprintrace in Qatar, de laatste in een reeks aan teleurstellende kwalificaties voor de Mercedes-coureur.

“Hetzelfde als elke andere kwalificatie: niet zo geweldig”, antwoordt Hamilton na de sessie wanneer Viaplay naar het verloop van zijn sprintkwalificatie vraagt. “Ik ben gewoon langzaam. Hetzelfde als elk weekend. De auto voelde relatief goed aan. Je weet wel, geen problemen. Ik heb eigenlijk niet veel meer te zeggen.”

Langzamer dan Russell

De aanstaande Ferrari-coureur moest tijdens het huidige seizoen zeventien keer toezien hoe teamgenoot George Russell sneller was tijdens de kwalificaties voor de hoofdraces. Voordat Russell de teamgenoot van Hamilton werd, was de Mercedes-coureur nog nooit eerder op die manier door een teamgenoot verslagen.

“Wie weet? Ik ben in ieder geval niet meer snel”, vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. “Als je altijd achteraan zit, waar ik zit, is het bijna onmogelijk om vanaf daar mee te doen voor de overwinningen. Maar dat is de sprint. Ik zal morgen doen wat ik kan.” Hamilton ziet tijdens het verdere weekend ook meer kansen voor zijn teamgenoot dan voor hemzelf. “Het positieve is dat de auto snel is en George (tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace, red.) voor de pole moet kunnen gaan.”

