George Russell heeft zijn zinnen gezet op de overwinning in de sprintrace voor de GP van Qatar. De Mercedes-coureur, die vrijdag dankzij Lando Norris naast poleposition greep, is vastberaden zijn McLaren-concurrent het leven zuur te maken. Waar de papaja’s vechten voor de constructeurstitel, heeft Mercedes volgens Russell ‘helemaal niets te verliezen’.

Amper een paar dagen geleden was George Russell nog de grote winnaar in Las Vegas. Temidden van het kampioenschapsfeestje van Max Verstappen vierde de Brit een overwinning én een één-tweetje voor Mercedes. De W15 leek op de openingsdag in Qatar ook goed te presteren op het Lusail International Circuit, wat Russell hoop gaf op een sterk resultaat tijdens het zaterdagnummer.

“Zij (McLaren, red.) strijden om het kampioenschap, maar wij hebben helemaal niets te verliezen,” reageerde Russell na de sprintkwalificatie in Qatar. “We gaan voor de beste resultaten en proberen een goede start te maken. Tot nu toe verloopt alles naar wens. De auto voelde geweldig aan en dit circuit is fantastisch. Als je eenmaal in een bepaalde flow zit, voelt alles ongelooflijk snel,” legde hij uit.

Toch baalde Russell dat hij niet de snelste tijd kon klokken. De Mercedes-coureur wist bovendien precies waar hij steken heeft laten vallen tijdens SQ3. “In mijn laatste ronde ging ik voor het eerst volledig plankgas door de hogesnelheidsbochten,” verklaarde hij. “Ik denk dat de motor daardoor een beetje in de war raakte. Ik verloor wat snelheid bij het uitkomen van de laatste bocht.” Ondanks dat ongemak betwijfelde Russell of hij polesitter Lando Norris had kunnen verslaan. “Hij was vandaag buiten bereik”, besloot hij.

