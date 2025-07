Ook commentator Martin Brundle geeft zijn mening over de geruchten van een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Volgens de oud-coureur is het erg ongebruikelijk dat huidige Mercedes-coureur George Russell halverwege het seizoen nog steeds geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst bij de Zilverpijlen. Brundle denkt dus dat er meer aan de hand is, en dat het wel eens slecht nieuws voor Russell zijn toekomst bij Mercedes kan betekenen.

De geruchtenmolen draait ook tijdens de GP Groot-Brittannië overuren, en nog steeds is de eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes een favoriet onderwerp van gesprek. Huidig Mercedes-coureur George Russell ziet echter geen gevaar, en weet zeker dat hij ook in 2026 nog bij de Zilverpijlen rijdt. Commentator en oud-coureur Martin Brundle ziet het echter een stuk somberder in voor zijn landgenoot.

“George Russell is nog niet aangekondigd als coureur voor volgend jaar, en dat is heel ongebruikelijk”, vertelt Brundle aan Sky Sports F1. “Hij rijdt namelijk briljant voor Mercedes. Daarnaast is hij ook al lang actief voor Mercedes, en treedt hij goed in de voetsporen van Lewis Hamilton na diens vertrek. Het is erg ongebruikelijk dat George halverwege het seizoen nog steeds geen duidelijkheid heeft. En niemand – zowel Mercedes als team Verstappen niet – ontkent absoluut, categorisch dat Max Verstappen met Mercedes praat. Er is dus iets aan de hand.”

Verstappen heeft nog tot en met 2028 een contract bij Red Bull, maar Brundle ziet niet hoe de Oostenrijkse renstal de viervoudig wereldkampioen kan behouden als hij niet gelukkig is bij het team. Daarnaast is er nog een andere reden voor Mercedes om Verstappen binnen te halen. “Vanuit het oogpunt van Mercedes zou (een Verstappen-overstap, red.) ze niet alleen de snelste coureur op de grid opleveren op dit moment, het zou hem ook weghalen bij Red Bull. En als je Verstappen uit de resultaten van Red Bull van de afgelopen seizoenen zou halen, ziet de situatie er behoorlijk beroerd uit.”

Mocht Verstappen inderdaad zijn debuut bij Mercedes willen maken, dan moet één van de twee huidige coureurs, George Russell of Andrea Kimi Antonellli, plaatsmaken. Brundle ziet eerder Russell vertrekken dan de Italiaanse rookie. “Ik denk dat Mercedes en vooral Toto zo geïnvesteerd hebben in Kimi Antonelli als toekomstige ster en ik weet dat George contact heeft gelegd met andere teams. Dat is begrijpelijk, want hij moet om zich heen kijken. Een coureur als hij moet absoluut in de Formule 1 rijden”, sluit Brundle af.

