Max Verstappen baalt als een stekker na zijn zesde plaats in de sprintkwalificatie in Qatar. Hij verwacht dan ook weinig van de sprintrace. “Vechten met andere auto’s wordt heel lastig.”

Als kersverse viervoudig wereldkampioen vierde Verstappen vorige week nog logischerwijs feest in Las Vegas, maar de focus is nu gericht op zo goed mogelijk het seizoen afronden. En dat wordt voor Verstappen in Qatar nog een hele kluif, getuige de sprintkwalificatie. “We hadden geen enkele snelheid, ik kon ook niet echt aanvallen. De zesde plaats is dan ook waar we min of meer thuishoren. Of misschien zelfs wel P7.”

Zich tijdens de sprintrace een weg naar voren banen, zit er vermoedelijk niet in. “Dat wordt moeilijk met deze snelheid”, baalt Verstappen. En de kwalificatie voor de Grand Prix zelf? De sprintrace, met Lando Norris starten vanaf pole position, is zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd, de kwalificatie om 19.00 uur. “Misschien dat we voor die kwalificatie nog wat kunnen verbeteren aan de auto, maar ik verwacht niet dat de boel dan op z’n kop staat en het ineens veel beter gaat.”

