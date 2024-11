Lando Norris wond er na afloop van de sprintkwalificatie voor de GP van Qatar geen doekjes om: de pole is genoegdoening voor het teleurstellende raceweekend in Las Vegas. “Hier kwam ik voor en dit is een mooie opsteker na Vegas.”

De coureur van McLaren ziet goede kansen op de winst in de sprintrace (zaterdag 15.00 uur). “We zijn snel, maar ik verwacht flinke tegenstand van Mercedes en toch ook wel van Ferrari. Bovendien is dit geen gemakkelijke baan, wel een hele snelle. Alleen al in de laatste sector moet je alle zeilen bijzetten.”

De omstandigheden zijn volgens Norris een stuk beter dan vorig jaar. Toen was het raceweekend in Qatar begin oktober en was het veel warmer en zwaarder door een hoge luchtvochtigheid. “Het is beter dan toen, ja. Maar dat maakt het niet per se gemakkelijker om te rijden. Er zijn uitdagingen genoeg op deze baan. Dus let maar op: het wordt een mooie sprintrace, ook voor de toeschouwers.”

