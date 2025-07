Max Verstappen moest tijdens de GP van Groot-Brittannië genoegen nemen met de vijfde plaats. De Nederlander vertrok vanaf poleposition, maar worstelde onder natte omstandigheden met de besturing van zijn RB21. Na een safety car bevond hij zich plots achter rivaal Oscar Piastri, die ogenschijnlijk bewust op de rem trapte om Verstappen een straf aan te smeren. De Australiër ontkende schuld, maar kreeg – tot grote verbazing van Verstappen – alsnog een fikse tijdstraf.

Verstappen behield bij de start de leiding, ondanks dat Piastri bijzonder goed wegkwam. Zijn intermediates sleten echter aanzienlijk sneller dan die van de McLaren-coureur, waardoor hij al snel werd ingehaald. Achter de tweede safety car lag hij nog steeds op de tweede plaats, vóór thuisheld Lando Norris. Piastri remde echter zo abrupt af dat Verstappen hem passeerde – iets wat tijdens een safety car-situatie streng verboden is.

Vreemde strafmaat

De Australiër kreeg – tot ieders verbazing – een tijdstraf van 10 seconden voor het incident, wat hem uiteindelijk de overwinning op Silverstone kostte. Ook Verstappen was verrast door de zware straf voor Piastri. “Ik hoorde pas na de race dat hij een tijdstraf van 10 seconden had gekregen; niemand had me dat verteld”, verklaarde hij tegenover de pers in Silverstone. “Dat is wel heel extreem. Maar ja, ik maak de regels niet. Weet je wat het is, dit is mij ook al vaak genoeg overkomen. Ik vind het gewoon vreemd dat hij nu wél een straf krijgt.”

LEES OOK: Piastri hekelt tijdstraf in Silverstone: ‘Krijg niet wat ik heb verdiend’

Het incident roept herinneringen op aan de afgelopen GP van Canada, waar Verstappen tijdens een safety car-situatie achter raceleider George Russell reed. Toen leek ook de Brit bewust op de rem te trappen om een straf voor de Nederlander uit te lokken. Russell kwam er toen echter vanaf met slechts een waarschuwing. Red Bull, dat hoopte op een overwinning in Montréal, diende destijds tevergeefs een protest in.

Het incident tussen Verstappen en Piastri deed denken aan het akkefietje tussen Verstappen en Russell tijdens de GP van Canada (Getty Images)

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.