Russell startte de sprint in Qatar op P2, maar zag al gauw Oscar Piastri in zijn spiegels en aan hem voorbijkomen. De Brit probeerde nog een aantal keer om aan de McLaren-coureur voorbij te komen, maar het mocht niet baten. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met P3, en baalt ervan dat Piastri een voordeeltje kreeg van teamgenoot Lando Norris.

“Het was erg dicht op elkaar een paar keer”, blikt de Brit gelijk na de sprintrace terug. “Het was zo frustrerend, vooral toen Lando (Norris, red.) zich naar achteren liet vallen en Oscar (Piastri, red.) de DRS gaf. Ik begrijp dat natuurlijk wel, maar als je aan het vechten bent en de fans een race wil laten zien, is het behoorlijk frustrerend. Het werd uiteindelijk P3.”

Bandenmanagement

Bandenmanagement is al het hele raceweekend in Qatar het onderwerp van gesprek, omdat de baan in de woestijnstad op zijn zachtst gezegd niet vriendelijk is voor de compounds. Ook tijdens de negentien rondes van de sprint voelde Russell zijn banden al achteruit gaan.

“Ze werden zeker wat minder, om eerlijk te zijn”, vertelt Russell over de staat van zijn banden in de verkorte race. “Ik had wat moeite ermee op het eind. Lando had een goed tempo, maar worstelde ook een beetje. Het had goed geweest als ik direct met Lando had kunnen vechten om zo te zien wat het tempo nu echt was. Hij had echter wel heel veel tempo, en gaf Oscar de DRS.”

