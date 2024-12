Lewis Hamilton staat op het punt om naar Maranello te verhuizen, en rijdt in 2025 voor het eerst in het Ferrari-rood. De Brit treedt hiermee in de voetsporen van onder andere Michael Schumacher. De broer van de zevenvoudig wereldkampioen, Ralf Schumacher, verwacht echter niet dat Hamilton zo succesvol zal zijn als de voormalig Ferrari-coureur. De jongere Schumacher benoemt ook meteen waarom hij denkt dat de Brit een moeilijkere tijd bij de Scuderia tegemoet gaat.

Lewis Hamilton heeft al langer zijn aantal wereldtitels, zeven, gemeen met Michael Schumacher, maar volgt nu ook in de voetstappen van de Duitser door naar Ferrari te gaan. Schumacher kende een uiterst succesvolle tijd als Ferrari-coureur, en pakte vijf keer de wereldtitel. Ralf Schumacher denkt niet dat Hamilton zoveel succes staat te wachten wanneer hij naar Maranello verhuist, en wel om één hele belangrijke reden.

LEES OOK: Ralf Schumacher waarschuwt Hamilton voor verwachtingen bij Ferrari: ‘Heb mijn twijfels’

Sport1 vroeg de broer van de zevenvoudig wereldkampioen wat het grootste verschil is tussen Schumacher en Hamilton. “Het grootste verschil is dat Michael, naast vele andere kwaliteiten, in staat was om samen te werken met de ingenieurs om een auto te ontwikkelen die perfect was voor zijn rijstijl”, legt Ralf Schumacher uit.

Volgens de jongere Schumacher kan Hamilton niet zo nauw met zijn ingenieurs samenwerken, wat nadelig voor hem kan uitpakken bij Ferrari. “Lewis kan dat niet. Hij heeft dat nooit gekund als je goed luistert naar wat de Mercedes-ingenieurs zeggen”, aldus de oud-coureur. “Toto Wolff heeft meer dan eens benadrukt dat een coureur gas moet geven en dat de ingenieurs moeten ontwikkelen. Maar hij zei dit ook omdat zijn coureurs blijkbaar niet in staat waren om de juiste input te geven.”

Leclerc

Daarnaast staat Hamilton volgens Schumacher ook op een achterstand bij Ferrari, omdat zijn aankomende teamgenoot al veel langer met het Italiaanse team samenwerkt. “Michael was compleet anders. Hij gaf zijn vertrouwelingen zoals Ross Brawn en Jean Todt altijd de leiding. Voor Lewis maakt dat het nog moeilijker, want Charles Leclerc is de top dog. Iedereen in het team kent hem”, aldus Schumacher. “Voor Lewis is alles bij Ferrari nieuw. Bovendien kwam Michael naar Ferrari als de huidige wereldkampioen en was hij veel jonger. Geen van beide is het geval bij Lewis.”

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).