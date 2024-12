Ralf Schumacher wil Lewis Hamilton behoeden voor de hooggespannen verwachtingen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen maakt in 2025 een historische transfer naar de Scuderia, in de hoop daar zijn felbegeerde achtste wereldtitel te veroveren. Volgens Schumacher zal de 39-jarige coureur echter meteen moeten presteren; hij moet het geduld van de Italianen niet op de proef stellen.

Lewis Hamilton tekende in februari een meerjarig contract met Ferrari. In gesprek met Sport1 waarschuwde Ralf Schumacher dat er een reële kans bestaat dat Hamilton deze samenwerking niet mag uitdienen. “Het wordt gevaarlijk als alles straks negatief uitpakt,” aldus de Duitser. “Tegelijkertijd denk ik dat als Hamilton zich realiseert dat hij niet meer aan zijn eigen verwachtingen voldoet, hij dat eerlijk zal toegeven.” Schumacher herinnert zich bovendien de enorme druk vanuit de Italiaanse media. Zijn broer Michael – en diens teamgenoten – werden jarenlang blootgesteld aan de grillen van zowel de pers als de tifosi.

‘In Italië gaat alles net een beetje anders’

“De verwachtingen zijn hoog, en de emoties ook,” legde Schumacher uit. “Als het niet goed gaat, heb je hooguit zes maanden de tijd. Daarbij is Hamilton niet gewend aan die druk van buitenaf. In Italië gaat alles net een beetje anders. Zelfs in Michaels tijd wilden ze Jean Todt (toenmalig teambaas, red.) ontslaan omdat de successen te lang op zich lieten wachten. Michael wist dat te voorkomen, en uiteindelijk is het allemaal goedgekomen. Helaas betwijfel ik of dat met Hamilton zal gebeuren.”

Hamilton toonde de afgelopen maanden al een gebrek aan motivatie. Na drie jaar zonder competitieve resultaten bij Mercedes begon hij bovendien te twijfelen aan zijn eigen kunnen. Vooral zijn snelheid in de kwalificaties stelde hem teleur. Schumacher gunt hem een succesvolle periode bij Ferrari, al voorspelt hij weinig goeds. “Misschien heeft hij geluk en past de auto perfect bij hem,” besloot hij. “Dan kan alles heel goed aflopen. Maar ik heb mijn twijfels.”

