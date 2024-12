Lewis Hamilton heeft officieel afscheid genomen van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen reed in Abu Dhabi zijn laatste race voor het team, maar er stond daarna nog een hele afscheidstournee langs de verschillende Mercedes-afdelingen op de planning voor de Brit. Hamilton sloot deze tour af met een laatste bezoek aan het hoofdkantoor in Brackley.

Lewis Hamiltons tijd bij Mercedes zit er dan nu toch echt op. De Brit heeft zijn afscheidstournee bij de Duitse renstal tot een einde gebracht met nog een speech voor het team in Brackley. De zevenvoudig wereldkampioen deed gelijk nog een laatste voorspelling voor de renstal, voordat hij naar Maranello verhuist.

“Ik ga weg. Jullie zullen nog veel meer succes beleven in de toekomst, want dit is een ongelooflijke groep mensen”, zei Hamilton tegen het personeel van Mercedes. “Zoveel talent en zoveel passie hier, en iedereen zou blij zijn om met jullie te werken. Ik hoop dat ik, als ik uiteindelijk stop met racen, terug kan komen om jullie allemaal te bezoeken en dat we altijd kunnen terugkijken op deze mooie herinneringen.”

‘Moeilijk om los te laten’

Hamilton won zes wereldtitels als coureur voor het Duitse team. Mercedes zelf won ondertussen de constructeurstitel acht keer met de Britse coureur achter het stuur, waardoor er nu een einde komt aan de meest succesvolle samenwerking ooit in de Formule 1. “Wat een reis,” zegt ook Hamilton. “Er is geen coureur ter wereld die deze ervaring met een team heeft gehad en het maakt het zoveel moeilijker om het los te laten.”

