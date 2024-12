Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner haalt Toto Wolff onderuit na diens emotionele woorden over Lewis Hamilton na de GP van Abu Dhabi. “Als wij straks niet kunnen winnen, gunnen we het Hamilton,” reageerde Wolff na de race. Volgens Steiner was die opmerking vooral voor de bühne; de Mercedes-topman wil Hamilton volgend jaar gewoon verslaan.

Tijdens het afscheidsweekend van Hamilton bij Mercedes sprak Toto Wolff vol lof over de zevenvoudig wereldkampioen. “Als wij niet kunnen winnen, zullen we juichen voor Hamilton,” aldus de Oostenrijker. De zevenvoudig wereldkampioen maakt in 2025 de overstap naar Ferrari, in de hoop daar te kunnen strijden voor het kampioenschap. “Hij heeft die achtste wereldtitel natuurlijk verdiend, maar uiteraard moeten wij ons volgend jaar focussen op ons eigen team, onze eigen coureurs en ons eigen merk,” besloot Wolff. “We zullen er alles aan doen om te winnen.”

‘Was allemaal voor de camera’

Günther Steiner, die tot 2023 aan het roer stond bij Haas, plaatste zijn vraagtekens bij de oprechtheid van Toto Wolff. In gesprek met de Red Flags Podcast vertelde hij dat Wolff ‘onzin’ praatte voor de camera. “Dat wenst hij hem echt niet toe,” reageerde Steiner. “Waarom zou hij blij moeten zijn als Hamilton een titel wint, terwijl zijn eigen team verliest? Het maakt hem echt niet uit wie er dan wél wint.”

Steiner benadrukte verder dat hij weinig begrip heeft voor het emotionele afscheid van Lewis Hamilton bij Mercedes. Tijdens de GP van Abu Dhabi was zijn vertrek het gesprek van de dag – de auto van de oud-kampioen kreeg zelfs een speciaal plekje op de grid, naast de top drie. “Moet ik daar emotioneel van worden? Nee,” lachte Steiner. “Hij koos er zelf voor om naar Ferrari te gaan, dus dan hoef je daarna niet zielig te doen. Hij wist tien maanden geleden toch al dat hij een nieuw contract had getekend? Natuurlijk was het wel een fantastische samenwerking. Hamilton heeft veel voor Mercedes gedaan, maar Mercedes heeft ook veel voor hem gedaan. Het was een win-winsituatie.”

