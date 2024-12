Oud-teambaas Günther Steiner roept McLaren op om in 2025 ‘een eerste coureur’ aan te wijzen. Als de papaja’s in het nieuwe seizoen ook het coureurskampioenschap willen winnen, zou er een duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden tussen de titelkandidaat en diens secondant. Dit jaar zorgde de rolverdeling voor te veel onduidelijkheden binnen het team.

Omdat de reglementen in 2025 maar weinig veranderen ten opzichte van het afgelopen seizoen, verwachten experts dat McLaren opnieuw over een competitieve bolide zal beschikken. Daarmee zou Lando Norris opnieuw een gooi kunnen doen naar de titel bij de coureurs. Volgens Günther Steiner moet McLaren dan wel duidelijke afspraken maken met beide rijders. Oscar Piastri, die bij vlagen minstens zo goed was als zijn Britse teamgenoot, mag geen punten meer afpakken van Norris.

‘Anders verliezen ze weer’

“Volgend jaar wordt zeker niet makkelijk voor hem (Norris, red.) met Oscar Piastri als teamgenoot,” aldus Steiner tegenover het YouTube-kanaal Champ1. “Ik denk bovendien dat McLaren aan het begin van het seizoen nog geen eerste coureur gaat aanwijzen. Dat zullen ze later in het seizoen zeker wel moeten doen. Ik denk namelijk dat ze in 2025 weer de kans krijgen om te vechten voor de titel bij de coureurs. Als ze dan geen van beiden nummer één-status hebben gegeven, gaan ze het kampioenschap weer verliezen.”

Lando Norris verloor dit seizoen de coureurstitel aan Max Verstappen. Ondanks de competitieve MCL38 kon hij de Nederlander niet verslaan. Gedurende het seizoen was er veel te doen over de rolverdeling binnen McLaren. Zo liet Norris zijn teamgenoot tijdens de GP van Hongarije vrijwillig passeren – volgens de zogenaamde papaja-regels had Piastri recht op de overwinning. Het voorval kostte Norris zeven WK-punten.

