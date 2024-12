Oud-kampioen Nico Rosberg kijkt uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Na het intense titelgevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris in 2024 verwacht hij dat de twee elkaar volgend jaar opnieuw het vuur aan de schenen zullen leggen. Bovendien zijn er meer gegadigden voor het kampioenschap. Als McLaren in 2025 goed voorbereid aan de start verschijnt, mogen we Oscar Piastri zeker niet uitvlakken.

In een interview met Sky Sports nam Nico Rosberg het op voor Lando Norris; de Brit verloor dit jaar de titel aan Max Verstappen, maar hoopt volgend jaar opnieuw een gooi te doen naar het kampioenschap. “Hij (Norris, red.) heeft veel rauwe snelheid,” aldus Rosberg. “Wat dat betreft doet hij niet onder voor Verstappen en zit hij op het niveau van een kampioen. Het probleem zit hem echter in de twijfels die af en toe nog door zijn hoofd spoken. Dat resulteerde nog te vaak in kleine foutjes.”

Norris versus Piastri?

“In Singapore werd dat pijnlijk duidelijk,” herinnerde Rosberg zich. “Hij had een voorsprong van twintig seconden op de rest van het veld, maar maakte tot twee keer toe een cruciale fout waardoor hij bijna in de muur reed. Dat was een beetje vreemd; daar moet hij echt nog aan werken.” Volgens Rosberg heeft Norris‘ teamgenoot, Oscar Piastri, daar minder last van. De Australiër won dit jaar zijn eerste twee Grands Prix en hoopt volgend jaar met Verstappen en Norris te strijden voor de titel.

“Piastri is op dat gebied sterker,” aldus Rosberg. “Hij heeft misschien niet de snelheid van Norris, maar is wel altijd consistent – hij maakt gewoon geen fouten.” Toch denkt de oud-kampioen dat Norris ‘de favoriet’ is voor 2025. “Hij heeft simpelweg meer topsnelheid, dat hebben we ook weer gezien tijdens de GP van Abu Dhabi,” besloot Rosberg. “Het wordt heel interessant om te zien hoe dat zich volgend seizoen gaat ontwikkelen. Maar weet wel dat we Piastri absoluut niet mogen uitvlakken voor de titel.”

