Oscar Piastri wil in 2025 geen tweede viool meer spelen. De Australische coureur won dit seizoen zijn eerste twee Grands Prix, maar omwille van het kampioenschap van Lando Norris vervulde hij vaak een ondersteunende rol binnen McLaren. Toch spreken de statistieken boekdelen; Piastri bewees een geduchte concurrent te zijn in een knotsgek Formule 1-seizoen. Komend jaar hoopt hij niet alleen de constructeurstitel te verdedigen, maar ook zelf mee te strijden om het wereldkampioenschap.

Ondanks dat Oscar Piastri dit seizoen als vierde eindigde in het coureurskampioenschap, wist hij een opmerkelijk record te vestigen. Hij werd de vierde rijder in de geschiedenis die elke ronde van een Formule 1-seizoen voltooide. Daarmee schaart hij zich in een illuster rijtje: Michael Schumacher (2002), Lewis Hamilton (2019) en Max Verstappen (2023) gingen hem voor. Dit benadrukt eens te meer dat Piastri – volgens velen een ’toekomstige wereldkampioen’ – niet weggecijferd mag worden.

‘Goede stap gemaakt’

Hoewel Oscar Piastri indruk maakte met zijn racesnelheid, bleef zijn kwalificatietempo achter. Ondanks overwinningen in zowel de GP van Hongarije als de GP van Azerbeidzjan, startte hij nooit vanaf poleposition. Bovendien kwalificeerde hij zich slechts vier keer vóór teamgenoot Lando Norris. Toch was Piastri van onschatbare waarde in de strijd om de constructeurstitel voor McLaren. Als de papaja’s volgend seizoen direct competitief zijn, hoopt hij voor meer dan alleen die titel te strijden.

“Ik hoop dat we volgend seizoen meteen kunnen meedingen naar overwinningen,” verklaarde hij na de GP van Abu Dhabi. “Ik heb nog steeds een aantal punten waarop ik me kan verbeteren, maar ik heb het gevoel dat ik – over het algemeen – een goede stap heb gezet sinds mijn rookiejaar.” Piastri, die in 2021 debuteerde bij McLaren, kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. “Ik kijk uit naar volgend jaar,” besloot hij. “Ik wil eerst even pauzeren en me daarna volledig richten op de strijd om beide kampioenschappen.”

Mede dankzij Oscar Piastri kroonde McLaren zich dit jaar – voor het eerst sinds 1998 – tot wereldkampioen (Motorsport Images)

