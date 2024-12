Oscar Piastri eindigt zijn tweede seizoen als McLaren-coureur met gemengde gevoelens. De Australiër baalt van het verloop van zijn eigen race in Abu Dhabi, die na de botsing met Max Verstappen zo goed als voorbij was. Toch is Piastri ook blij, omdat zijn team na zesentwintig jaar voor het eerst weer de constructeurstitel heeft gewonnen.

Oscar Piastri’s tweede seizoen als McLaren-coureur eindigde in mineurstemming. De coureur startte als tweede aan de Grand Prix van Abu Dhabi. Piastri viel echter al gauw terug naar achteraan op de grid na een botsing met Max Verstappen. “Echt een actie van een wereldkampioen”, reageerde de Australiër gelijk over de boordradio op het incident. De uit Melbourne afkomstige coureur kwam uiteindelijk daardoor niet hoger dan de tiende plaats.

“Het was duidelijk een moeilijke avond voor mijzelf”, vertelt Piastri tegen F1TV. Toch baalt de Australiër niet al te veel van zijn teleurstellende race. “Op dit moment maakt dat verder niet uit. Ik ben heel erg trots op het hele team en dat we ons doel hebben bereikt. Als je bedenkt hoe we onze auto en onze seizoenen hebben kunnen verbeteren tijdens de afgelopen vierentwintig maanden, dat is zeker indrukwekkend. Laat staan als je bedenkt dat we voor het laatst als team zesentwintig jaar geleden de wereldtitel pakten.”

Excuses van Verstappen

De Grand Prix op het Yas Marina Circuit werd uiteindelijk een inhaalrace voor Piastri, na het incident met Verstappen. De Nederlander probeerde de Australiër aan de binnenkant in te halen, maar raakte daarbij de McLaren-coureur. “Ik keek in de spiegel toen ik de bocht inging, en ik voelde dat ik veilig was. Blijkbaar was ik dat niet. Ik bereikte de apex en voor ik het wist was Max daar.”

Piastri onthult dat Verstappen wel al zijn excuses heeft aangeboden voor het incident. “Het heeft geen zin om er te lang over na te denken. Ik had vervolgens ook het incident met Franco (Colatpinto, red.). Ik denk dat we toe zijn aan een pauze.”

