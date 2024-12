Dronken worden met CEO Zak Brown, dat is wat Lando Norris naar eigen zeggen gaat doen om de titel van McLaren bij de constructeurs te vieren. De Brit en zijn baas zullen er, samen met de rest van het team, een flink feest van maken in Abu Dhabi. Daar won Norris de slotrace van het Formule 1-seizoen.

“Het was soms een lastig seizoen, maar dat we met McLaren voor het eerst na 26 jaar weer het constructeurskampioenschap hebben gewonnen is erg speciaal”, stelt Norris in een eerste reactie. “Ongelooflijk knap van het hele team, zeker als je ziet waar we begin dit seizoen begonnen.”

Pas na een handvol races kreeg McLaren de smaak te pakken. Het ging Red Bull Racing al snel voorbij in de stand bij de constructeurs en had vervolgens alleen nog concurrentie van Ferrari. Maar de zege van Norris in Abu Dhabi was voldoende om de voorsprong van 21 punten in de slotrace succesvol te verdedigen. “Dat gaan we dus eens goed vieren. Zak en ik zeiden al tegen elkaar: we gaan vanavond dronken worden.”

Het belooft veel voor volgend seizoen, Norris wil dan opnieuw succes boeken met McLaren. Maar niet alleen dat. “Volgend jaar wordt mijn jaar”, klonk het tijdens de race via de boordradio. “Mijn doel is om volgend jaar bij de coureurs ook kampioen te worden”, vertelt hij even later na de wedstrijd. “Ik heb dit seizoen wat fouten gemaakt, maar daar ook veel van geleerd. Net als van Max Verstappen.”

Als het aan Norris ligt gaat hij de kersverse viervoudig wereldkampioen uit Nederland dus in 2025 uitdagen. “Maar eerst telt nu vanavond, we gaan de titel vieren met een mooi feestje.”

