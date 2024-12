Lando Norris heeft McLaren in de laatste GP van het seizoen, in Abu Dhabi, aan de constructeurstitel geholpen. Het is de eerste hoofdprijs voor het Britse team sinds 2008. De Brit blijft in een strategisch gevecht de Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc voor en schrijft overtuigend de race op zijn naam. Max Verstappen beëindigt het Formule 1-seizoen op P6, mede door een incident met Oscar Piastri in de openingsronde.

Hierbij, de GP van Abu Dhabi in vogelvlucht:

RONDE 1/58: Wat een start! Max Verstappen is vanaf P4 goed weg en probeert de McLaren van Oscar Piastri voor hem te verschalken. Daarbij raken de twee elkaar. Beide auto’s spinnen en kunnen hun weg vervolgen. Piastri rijdt wel meteen achteraan, Verstappen sluit aan in het middenveld. Hij ontvangt even later wel een tijdstraf van tien seconden plus twee strafpunten op zijn licentie. Sergio Pérez wordt enkele ronden later aangetikt door Valtteri Bottas en spint, met schade. Hij valt uit. Virtual Safety Car.

RONDE 2/58: Oscar Piastri probeert na de VSC-situatie meteen het verloren terrein goed te maken en knalt hard bovenop Colapinto op P18. Die heeft schade, ook Piastri zal hiervoor een straf van tien seconden krijgen. Ondertussen heeft Charles Leclerc vanaf P19 een geweldige start gehad, hij rijdt op P8. De spanning in het constructeurskampioenschap tussen McLaren en Ferrari loopt verder op.

RONDE 8/58: Na de hectische openingslaps leidt Lando Norris al redelijk soeverein, voor Carlos Sainz. Daarachter, de rest van de top-10: Gasly, Russell, Hülkenberg, Alonso. Leclerc, Magnussen, Verstappen en Stroll. Verstappen moet echter zijn straf nog inlossen.

Verstappen worstelt

RONDE 20/25: Leclerc is inmiddels opgerukt naar P4, vlak achter Russell. Norris leidt, voor Sainz. Max Verstappen worstelt met de temperatuur van zijn voorbanden en rijdt ondertussen op P5. Piastri zit nog vast in de middenmoot (P13).

RONDE 27/58: Leider Lando Norris komt voor het eerst naar binnen en heeft een foutloze pitstop, in 2,0 seconden. Ook Russell komt naar binnen. De Mercedes-coureur komt achter Leclerc terug de baan op, op P7. Colapinto valt uit, vanwege schade aan zijn Williams-bolide na het contact met Piastri.

RONDE 30/58: Max Verstappen incasseert zijn tijdstraf van tien seconden en ruilt zijn mediums in voor de harde compound. Hij keert in P11 terug op de baan. Ondertussen etaleert hij over de boordradio nog eens zijn onvrede over de opgelegde straf door de FIA-stewards: ‘Stomme idioten’. (Bekijk hier de video van de pitstop).

Bottas torpedeert Magnussen

RONDE 31/58: Valtteri Bottas torpedeert de Haas-bolide van Kevin Magnussen. Beide auto’s hebben schade. Bottas valt uit. Het is tevens het einde van zijn F1-carrière. Ook Piastri heeft inmiddels zijn tijdstraf seconden geïncasseerd en rijdt nu op P15.

RONDE 36/58: Lando Norris leidt nog steeds, op bijna drie seconden voor Carlos Sainz. Achter de Spanjaard rijdt op grote afstand zijn Ferrari-teamgenoot Leclerc. Als Norris blijft leiden, behaalt McLaren het constructeurskampioenschap. Maar de druk staat er vol op.

RONDE 49/58: Stand van zaken aan kop: Norris leidt met bijna zes seconden voorsprong op Sainz. Daarnachter Leclerc, Russell, Hamilton en Verstappen. Piastri had nog even een slippertje en rijdt op P12 nog altijd buiten de punten.

Verstappen op vakantie met P6

RONDE 57/58: Liam Lawson schiet eraf. Daarmee eindigt voor de coureur van Visa RB het seizoen één rondje te vroeg.

RONDE 58/58: Het F1-seizoen 2024 zit erop en eindigt met een overwinning voor Lando Norris, na Miami, Zandvoort en Singapore zijn vierde van het seizoen. De Brit bezorgt daarmee zijn team McLaren de constructeurstitel en daarmee een miljoenenbonus. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen kan inmiddels op vakantie met P6 in de koffer. Oscar Piasti scoort op de valreep een extra WK-punt met P10.

Top-10: Norris, Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Gasly Hülkenberg, Alonso en Piastri.

Uitslagen

