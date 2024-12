Het is einde verhaal voor Valtteri Bottas. De Fin blokkeert volledig wanneer Kevin Magnussen voor het insturen van de bocht aan hem voorbij gaat. Hij schiet rechtdoor en komt vol in de zijkant van de Haas terecht. Het wordt even een gele vlag, maar de Stake F1-coureur kan zijn bolide nog naar de pitstraat rijden. Bekijk hier een video met de torpedo-actie van Bottas tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

