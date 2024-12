Valtteri Bottas heeft spijt van zijn keuze om naar Sauber over te stappen. De Fin vertelde over zijn moeilijke tijd bij het Zwitserse team aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi, zijn voorlopig laatste race in de Formule 1. Volgens Bottas kwam het vooral door het vertrek van Frédéric Vasseur naar Ferrari dat het bergafwaarts ging bij Sauber.

Valtteri Bottas begon in 2022 aan zijn avontuur bij Sauber, dat toen nog als Alfa Romeo in de Formule 1 racete. Het eerste seizoen verliep goed voor de Fin, maar het ging bergafwaarts toen teambaas Frédéric Vasseur besloot om in 2023 naar Ferrari te gaan. Bottas kon zelfs tot nu toe in 2024, zijn voorlopig laatste seizoen in de Formule 1, geen enkel punt pakken.

De Sauber-coureur geeft toe, tegenover het Finse Ilta Sanomat, dat hij spijt heeft van zijn keuze voor het Zwitserse team. “Als ik drie jaar terug kon gaan, was ik ergens anders heen gegaan. Helaas is dat nu eenmaal zo”, is Bottas eerlijk. “Dit was een grote fout, maar het is moeilijk om dit soort dingen van tevoren te voorspellen.”

Schroothoop

Bottas had nog niet meteen spijt van zijn keuze om naar Sauber over te stappen, omdat het eerste seizoen met Vasseur als teambaas goed ging. Het toenmalige Alfa Romeo eindigde dat jaar als zesde in het constructeurskampioenschap. De coureur onthult dat de plannen van de Fransman sinds zijn vertrek naar Ferrari op ‘de schroothoop’ zijn gegaan, en dat het sindsdien uitdagender is geworden om voor Sauber punten te pakken.

“De laatste twee seizoenen ging het steeds een beetje bergafwaarts. Dat heeft natuurlijk invloed op mijn imago als coureur. Als je geen resultaten kunt laten zien, vergeten mensen een beetje je naam”, aldus de Fin. Bottas zou naar verluidt wel in gesprek zijn met Mercedes om potentieel bij zijn oude team terug te keren als reservecoureur.

