Valtteri Bottas rijdt dit weekend zijn laatste race voor Sauber; volgend jaar kiest het team voor een nieuwe line-up met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Bottas heeft intussen nog geen nieuwe werkgever gevonden. De Fin wordt gelinkt aan het nieuwe Formule 1-team van Cadillac, maar een terugkeer naar Mercedes behoort ook tot de mogelijkheden. Zelf is hij ervan overtuigd dat Abu Dhabi niet zijn laatste race zal zijn.

Valtteri Bottas verruilde Mercedes in 2022 voor het toenmalige Sauber/Alfa Romeo. Inmiddels heeft de Zwitserse renstal zich omgedoopt tot Stake F1 Team. In 2026 staat er opnieuw een transitie gepland; het hele bedrijf wordt dan overgenomen door Audi en verandert in een fabrieksteam. In aanloop naar deze overname versterkt de ploeg zich volgend jaar met de Duitse Nico Hülkenberg en Formule 2-talent Gabriel Bortoleto. Zodoende moeten Bottas en Guanyu Zhou het veld ruimen.

LEES OOK: GP van China verlengt contract, Shanghai nog eens vijf jaar op de kalender

“Deze week begon ik me te realiseren dat het bijna voorbij is – voor nu,” vertelde Bottas aan de media in Abu Dhabi. De Fin is ervan overtuigd dat zijn vertrek bij Sauber niet het einde van zijn Formule 1-carrière betekent. “Ik denk nog steeds dat dit niet mijn laatste race is,” legde hij uit. “We zullen zien hoe het dit weekend gaat. Daarna gaan we verder kijken.”

Rentree bij Mercedes?

Mogelijk keert Bottas volgend jaar terug naar Mercedes. De 35-jarige coureur reed vijf seizoenen voor de Duitse renstal, alvorens hij werd vervangen door George Russell. De Silver Arrows zijn nu op zoek naar een vervanger voor Mick Schumacher. De jongste Schumacher-telg heeft twee jaar als test- en reservecoureur gefungeerd, maar wil in 2025 ‘nieuwe carrièremogelijkheden najagen’. Bottas bevestigde dat er wederzijdse interesse is, maar dat hij geen haast heeft om een contract te ondertekenen. “Na de laatste races gaan we verder praten,” onthulde hij.

Naast een mogelijke rentree bij Mercedes wordt Bottas ook genoemd als kandidaat-coureur voor het Formule 1-team van Cadillac. De Amerikaanse autogigant debuteert in 2026 als elfde team op de grid. Het is mogelijk dat zij op zoek zijn naar een ervaren coureur om een sterke basis te creëren.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!