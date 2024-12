De GP van China blijft tot en met 2030 op de kalender staan. Dat maakte de Formule 1 vrijdag bekend. Het Shanghai International Circuit keerde dit seizoen na vijf jaar terug op de kalender. De race werd – mede dankzij Guanyu Zhou, de eerste Chinese Formule 1-coureur – een groot succes. Max Verstappen won dit jaar zowel de sprint- als de hoofdrace.

Het Shanghai International Circuit is geliefd bij zowel de coureurs als de fans. De baan biedt een unieke uitdaging dankzij de krappe bochten en de hoge g-krachten. Bovendien bleek de Formule 1 enorm populair in China. Liefst tweehonderdduizend enthousiaste fans kwamen begin dit jaar op het racefestijn af. Max Verstappen, die in de beginfase van het seizoen over een snelle RB20 beschikte, won zowel de sprint- als de hoofdrace.

“De terugkeer van de GP van China dit seizoen was een fantastisch moment voor de sport”, liet Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten. “Het is ongelooflijk om te zien dat de steun die we daar genieten blijft groeien. Shanghai is een ongelooflijke stad, en het circuit is een geweldige test voor onze coureurs. Ik ben heel blij dat we onze succesvolle samenwerking kunnen voortzetten. Ik wil onze promotor bedanken voor hun voortdurende inzet en passie en ik kijk ernaar uit om in het nieuwe jaar terug te keren naar Shanghai.”

