Liam Lawson staat onder druk bij Red Bull en de geruchtenmolen draait op volle toeren. Wordt de Nieuw-Zeelander al na twee Grands Prix gewisseld? “Dat zou slechte PR zijn voor het team” zegt verslaggever Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Als bij een ander team aan coureur worstelt, bijvoorbeeld bij Mercedes, dan slaat iemand als Toto Wolff een arm om zo’n jongen heen. Bij Red Bull heb je Helmut Marko en die fikt hem meteen finaal af”, reageert Woestenburg op de gang van zaken binnen de Oostenrijkse renstal.

“Het is al gebeurd, Lawson is al klaar. Dit gaat gewoon niet meer”, vult Jeroen Bleekemolen aan. “Hij leest die opmerking van Marko natuurlijk ook terug, zeker met de media tegenwoordig waarin alles drie keer wordt uitgemeten. Marko is gewoon onhandig. Natuurlijk heeft hij er een paar talenten uitgepikt en mooie dingen gedaan, maar hij is nu wel een beetje zuur.”

Stel dat Lawson inderdaad wordt gewisseld, is Yuki Tsunoda dan de juiste kandidaat om hem te vervangen? “Ik zou het voor Japan zo laten. Yuki draait nu lekker binnen Racing Bulls en die auto gaat nu goed. Hij rijdt makkelijk in de top 10 en misschien is een top 5 wel mogelijk. Het zou zonde zijn om dat nu weg te nemen. En hij gaat in die Red Bull ook niet beter rijden, eerder slechter”, meent Bleekemolen. “Maar ergens zouden ze die wissel wel een keertje moeten maken. En het zou mooi zijn als Lawson in een andere auto zijn gram kan halen en laten zien dat hij wel gewoon normaal meedoet.”

