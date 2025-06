Met de zesde tijd in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk overtrof Liam Lawson zijn eigen verwachtingen. Hij start zondag vanaf de derde startrij. Lachend verscheen hij na de sessie in de paddock. “Dit was lang geleden”, constateerde de Nieuw-Zeelander met een brede lach.

Lawson beleefde een dramatisch begin van het seizoen, als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, en werd tussentijds teruggezet naar het opleidingsteam Racing Bulls. Uitgerekend op de Red Bull Ring in Spielberg was Lawson in de kwalificatie de snelste coureur van de Red Bull-familie en troefde hij onder andere max Verstappen af.

“Dit was cool, een goede kwalificatie”, zo bestempelde Lawson zijn eigen optreden. “We hebben de laatste tijd hard gewerkt aan de auto, het is fijn dat we het nu ook in de kwalificatie hebben kunnen laten zien. De snelheid van de auto was er al langer, maar in de kwalificatie was het nog niet echt gelukt, waardoor de druk zich opbouwde. Dit is daarom een fijn resultaat, zowel voor mij als het team. Maar het gaat uiteraard om de race en dan is alles anders.”

