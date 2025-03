Liam Lawson zit op de schopstoel na diens teleurstellende prestaties in China. Zowel in de sprintkwalificatie als de kwalificatie bleef de Nieuw-Zeelander steken op de twintigste plek. Red Bull-adviseur Helmut Marko schroeft de druk op en legt alvast twee mogelijke vervangers onder de loep.

Helmut Marko spreekt klare taal aan het adres van de nieuwe Red Bull-coureur. “We gaan het hele weekend analyseren, en dan kijken we wat we gaan doen”, vertelt de Oostenrijker tegenover Viaplay. “Hij zei dat hij de banden niet evenredig op temperatuur wist te brengen. We moeten dat nog verder gaan analyseren.”

Positieve verassing

In gesprek met ServusTV bespreekt Marko twee mogelijke vervangers van Liam Lawson. Hij steekt de loftrompet over rookie Isack Hadjar, die Lawson heeft vervangen bij Racing Bulls. “Als we naar ons andere team kijken, was het ongelofelijk indrukwekkend wat Isack Hadjar heeft laten zien. Hij was foutloos, en hij kende het circuit niet eens. Hij was een positieve verrassing.” De Fransman kwalificeerde zich als vijftiende voor de sprintrace – hij opperde zich op voor zijn teamgenoot, maar verloor daarbij kostbare tijd en miste de kans op een tweede run in Q2 – en eindigde uiteindelijk als dertiende. Morgen start hij de race vanaf de zevende positie.

Marko plaatst dan ook een kritische noot bij Yuki Tsnunoda, die Hadjar twee plekken voor zich moet dulden. “Yuki zit vlak achter hem, maar Yuki zit in zijn vijfde seizoen, terwijl Isack helemaal nieuw is en het circuit niet kent. En dan zet hij zo’n tijd neer.”

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de ene onervaren coureur de andere vervangt. In de sprintrace pakte Tsunoda nog drie punten met een zesde plaats. Morgen krijgen beide coureurs de kans zich te bewijzen onder het toeziend oog van Marko. “Ik denk dat punten voor beide coureurs tot de mogelijkheden behoren. Na die ongelukkige race in Melbourne, met de vroege crash van Isack, en de verkeerde strategie bij Yuki, kunnen ze dat hier hopelijk goedmaken. Yuki had daar namelijk als vierde of als vijfde kunnen eindigen.”

