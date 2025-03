Een teleurgestelde Liam Lawson na afloop van de kwalificatie. De Red Bull-coureur eindigde als laatste en mist naar eigen zeggen het vertrouwen in de auto, maar erkent dat dit geen excuus mag zijn.

Liam Lawson kwalificeerde zich als laatste voor de Grand Prix van China. Voor de camera van F1 TV heeft de Nieuw-Zeelander het er zichtbaar moeilijk mee. “Het is heel zwaar eerlijk gezegd, maar ik moet hiermee leren omgaan. Ik moet in de top tien zitten. Ik heb tijd nodig, maar die krijg ik niet”, vreest Lawson. “Als je een Formule 1-auto bestuurt heb je honderd procent vertrouwen nodig. Niet dat ik dat niet heb, maar ik mis het wel een beetje. Dat moet ik snel onder de knie krijgen, maar dit is niet goed genoeg”, erkent hij.

