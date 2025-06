Ook de tweede race van het Formule E-weekend in Shanghai is verreden. De regen kwam met bakken uit de lucht boven het Shanghai International Circuit, maar het weerhield de Nieuw-Zeelandse Nick Cassidy niet van de winst. Bij de Nederlanders kwam Robin Frijns als achtste over de finishlijn, terwijl Nyck de Vries als twaalfde buiten de punten eindigde.

Er stonden tijdens het Formule E-weekend in China twee races op het programma, en de weersomstandigheden tijdens de sessies konden niet meer van elkaar verschillen. Was het op de zaterdag in Shanghai nog droog, de elektrische raceklasse kreeg tijdens de tweede race op de zondag met hevige regenval te maken. De start van de race werd daarom met een half uur vervroegd, en de coureurs starten de race achter de safety car.

LEES OOK: Nyck de Vries verovert eerste podium sinds terugkeer naar Formule E

Na zeven rondes achter de safety car werd het veld losgelaten, en polesitter Nick Cassidy bouwde meteen een voorsprong op. Voor de meeste andere coureurs was het glibberen en glijden op het natte wegdek. Nyck de Vries ging zelfs wijd en verloor enkele posities. Ook kwam hij even in contact met kampioenschapsleider Oliver Rowland en de Belgische Stoffel Vandoorne. Meer dan een twaalfde plek zat er niet in voor de Fries, nadat hij een dag eerder wel als achtste over de finishlijn reed en zo punten had gepakt.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Frijns in de punten

Voor Robin Frijns verliep de tweede race van het E-Prix-weekend wat beter. De Nederlander startte als twaalfde, maar vocht zich knap terug naar een achtste plaats. Eerder kon Frijns op de zaterdag ook al punten pakken, door als tiende over de finishlijn te rijden.

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.