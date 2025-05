Een hele opluchting voor Nyck de Vries! Na anderhalf Formule E-seizoen bij het team van Mahindra stond de Nederlander dit weekend eindelijk weer op het podium. De voormalig Formule 1-coureur kwam zaterdag op de straten van Monaco als tweede over de streep. Even had De Vries – die in 2021 nog wereldkampioen werd in de geëlektrificeerde raceklasse – zicht op de winst, maar uiteindelijk moest hij winnaar Oliver Rowland voor zich dulden.

Nyck de Vries maakte anderhalf jaar geleden zijn rentree in de Formule E na een korte Formule 1-carrière bij AlphaTauri. Waar hij eerder de titel had gewonnen met het team van Mercedes, komt hij nu uit voor het Indiase Mahindra Racing. In het seizoen 2023/2024 viel de Friese coureur niet in de prijzen en eindigde hij op de achttiende plaats in het kampioenschap. Ditmaal lijkt het De Vries beter te vergaan – zaterdag veroverde hij in een regenachtig Monaco de tweede plaats.

Tegen het einde van de race kreeg De Vries het nog aan de stok met Jake Dennis, al had de Brit op dat moment al een tijdstraf van vijf seconden gekregen. Ook Nico Müller, regerend wereldkampioen Pascal Wehrlein en Edoardo Mortara volgden op de voet, maar Müller liet bewust een gat vallen. “Dankjulliewel, dankjulliewel, heel goed uitgevoerd”, riep een enthousiaste Nyck de Vries na afloop over de boordradio. Het team van Mahindra had eveneens wat te vieren. De Indiërs hadden sinds de E-Prix van Mexico in 2022 geen beker meer gepakt.

Winnaar Oliver Rowland stevent dit seizoen af op een titel. In de eerste zes races heeft de Brit nu al drie keer gewonnen. Daarmee heeft hij een aardige voorsprong opgebouwd op naaste concurrent Wehrlein. Nyck de Vries deed met zijn podiumplek ook goede zaken in het klassement – hij bezet nu de vijfde plaats. Verder reed ook landgenoot Robin Frijns een verdienstelijke race in het prinsdom. Hij kwam als achtste over de streep en scoorde, na een moeizame seizoensstart, voor de tweede keer punten.

Nyck de Vries scheurt door de straten van Monte Carlo tijdens de Formule E-Prix (Getty Images)

