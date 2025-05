Niet Lando Norris, niet Oscar Piastri en ook niet Kimi Antonelli staat vanavond in het eerste startvak op de startopstelling van de Grand Prix van Miami. Wel pronkt daarin de RB21 met startnummer 1 van onze landgenoot Max Verstappen. De kersverse vader vertrekt vanaf poleposition, zijn derde van dit seizoen, en lijkt opnieuw de te kloppen man. Hoe lang kan hij de McLaren-bolides achter zich houden?

Naast de regerend wereldkampioen treffen we namelijk direct al Norris in de rappe McLaren. De Brit wil natuurlijk niets liever dan zijn vriend en rivaal direct te grazen nemen bij de start zodat hij dit weekend mogelijk nog een zege kan boeken in Miami. Op rij hierachter, overigens een kopie van de eerste startrij van de sprintrace in Miami, staan Antonelli en Piastri zij aan zij. Reken maar dat de piepjonge Italiaan er alles aan zal doen om zich niet net als gisteren weer te laten piepelen door de leider in het wereldkampioenschap.

Dan volgt er een interessante mix aan coureurs van George Russell, de beide Williams-coureurs, Charles Leclerc en Esteban Ocon. Russell en Leclerc hadden op meer gehoopt tijdens de kwalificatie, de overige coureurs maakten na afloop juist een vreugdedansje. Dat Carlos Sainz (P6) en Alex Albon (P7) vóór de beide Ferrari’s op de grid staan is gewoon knap te noemen en een dubbele puntenfinish is natuurlijk het hoofddoel voor het team van Williams vandaag.

Mineur in Miami

Hekkensluiter van de top 10 is Yuki Tsunoda. Dat de Japanse Red Bull-coureur in de kwalificatie werd verslagen door een Haas is natuurlijk pijnlijk te noemen. Pijnlijk is ook de twaalfde stek voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zal zich moeten opwerken vanuit het middenveld in een auto die niet doet wat hij wil. Ook Fernando Alonso (P17) zal balen van zijn uitgangspositie. Er is een wonder nodig voor de tweevoudig kampioen om Miami met een glimlach te verlaten. Helemaal achteraan start Oliver Bearman, die zich geen fouten kan veroorloven als hij nog iets wil maken van deze race.



Met snelle jongens vooraan, grote namen in het middenveld en een paar verrassingen verspreid over de grid, kunnen we ons opmaken voor een enerverende openingsfase op het stratencircuit in Florida. De Grand Prix van Miami start om 22.00 uur (Nederlandse tijd).

Startopstelling GP Miami. Credits: @F1 op X

