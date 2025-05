Max Verstappen heeft zijn eerste polepositie als kersverse vader binnen. Dochtertje Lily werd deze week geboren, maar de Nederlander is allesbehalve langzamer geworden door het nieuwste lid van zijn gezin. Op de Miami International Autodroma was Verstappen zelfs zes honderdsten sneller dan naaste concurrent Lando Norris. ‘Dus die aanname kunnen we ook weer verwerpen’, concludeert Verstappen.

Slechts zes honderdsten scheidden Max Verstappen en tweede plek Lando Norris. Ook Andrea Kimi Antonelli, die eerder dit Grand Prix-weekend sprintpole pakte, kwam net tekort om de Nederlander te verslaan. Nadat Verstappen tijdens de sprintkwalificatie niet hoger kwam dan de vierde startplek, bewijst zijn polepositie nu dat er geen waarheid zit in de hardnekkige aanname dat coureurs met kinderen langzamer zouden zijn.

“Het was fijn om een paar dagen thuis te kunnen zijn, voordat ik hier aankwam” steekt Verstappen van wal in de persconferentie, zodra hem gevraagd wordt naar de geboorte van zijn dochter. “Het vaderschap heeft me duidelijk niet langzamer gemaakt, dus die aanname kunnen we ook weer verwerpen. Verder heb ik nu natuurlijk veel contact met mijn vriendin, en komen er veel foto’s door. Dat was altijd al wel het geval, maar nu is er natuurlijk een extra lid in de familie.”

‘Dom iets’

De aanname dat coureurs die vader zijn geworden langzamer zijn dan hun collega’s zonder kinderen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het bijgeloof vindt zijn oorsprong in een gewaagde inhaalactie van Fernando Alonso op Michael Schumacher tijdens de GP Japan 2005. Een manoeuvre in de beruchte 130R-bocht leverde de Spanjaard toen een podiumplaats op. Na de race vroegen journalisten op Suzuka hoe Alonso wist dat de actie niet zou resulteren in een crash. “Ik wist dat hij (Schumacher, red.) zou remmen, omdat hij thuis een vrouw en twee kinderen heeft”, aldus een jonge Alonso.

Verstappen bestempelt het bijgeloof echter maar als een ‘dom iets’. “Ik luister er niet naar, en doe gewoon mijn eigen ding. Er zijn genoeg coureurs die in het verleden kampioenschappen wonnen, zelfs toen ze kinderen hadden. Dus ik heb geen idee waar dat vandaan komt.” Als de Nederlander ook dit jaar een kampioenschap wil winnen, moet er echter wel iets gebeuren bij Red Bull. “We moeten minder fouten maken, en betere prestaties leveren. Dat is niet heel makkelijk, maar we moeten blijven werken.”

