Max Verstappen heeft de 43ste polepositie uit zijn Formule 1-carrière binnen. De Nederlander was zes honderdsten sneller dan tweede plaats Lando Norris en derde plaats Andrea Kimi Antonelli. Verstappen pakt de polepositie voor de GP Miami in zijn eerste raceweekend als vader.

Verstappen wordt na de spannende kwalificatiesessie dan ook eerst met de geboorte van dochter Lily gefeliciteerd door interviewer Martin Brundle. “Het was een geweldige kwalificatie”, vertelt een vrolijke Verstappen. “We konden de auto ook wat verbeteren, waardoor deze beter roteerde. En ik werd eerlijk gezegd tijdens elke ronde in de kwalificatie beter.”

Ondanks dat Verstappen leek te vliegen tijdens zijn laatste snelle ronde, ging het niet helemaal van een leien dakje voor de Nederlander. “Ik had wel een klein moment tijdens mijn laatste snelle ronde in de eerste bocht, dus ik verloor daar wel wat tijd. Maar uiteindelijk kwam alles bij elkaar. Ik ben erg blij met de polepositie.”

Regen

Net als tijdens de sprintrace wordt er ook tijdens de race op zondag regen verwacht. Verstappen lijkt zich echter nog niet al te druk te maken over de weersvoorspelling. “We zullen het zien. Ik sta op de beste startpositie, dus dat is altijd goed.”

