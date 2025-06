Nyck de Vries leek zaterdag op weg naar een zege in de Formule E in Jakarta, of op zijn minst een podiumplaats. De Nederlander viel echter uit, nadat hij kort daarvoor al een tijdstraf kreeg. Robin Frijns bleef uit de problemen en zag dat bekroond met punten: negende. De zege was voor Dan Ticktum.

Tot halverwege de wedstrijd verliep de ePrix in Indonesië zonder veel problemen. Maar een gevecht tussen leider Jake Dennis en nummer twee De Vries opende het bal. De Nederlander zorgde bij een inhaalactie op Dennis voor schade aan diens voorvleugel. Dat leverde een tijdstraf van maar liefst tien seconden op, omdat De Vries volgens de wedstrijdleiding te snel en te wild terugkeerde naar zijn lijn. De touché was de climax van een mooi gevecht en het begin van een reeks incidenten.

Binnen enkele ronden vielen bijvoorbeeld de beide Maserati’s uit, onder meer door een flinke crash van Stoffel Vandoorne. Niet veel later na de klap van de Belg was het De Vries die in Jakarta langzaam rijdend richting de pits moest. Daar was het door technische problemen einde wedstrijd.

De in het achterveld gestarte Frijns was een van de mannen die profiteerde. Hij reed een foutloze race en zag dat bekroond met een fraaie finish in de punten: de coureur van Envision werd negende. De winst in Jakarta ging verrassend naar Dan Ticktum. In de bolide van Kira Cupra bleef de Engelsman De Vries’ Mahindra-teamgenoot Edoardo Mortara voor.

Oliver Rowland blijft aan de leiding in het kampioenschap, ook al werd hij slechts tiende. De Vries en Frijns spelen in de titelstrijd vooralsnog geen rol, zij staan in de middenmoot.

