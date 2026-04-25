Robin Frijns noemt het goed dat FIA, F1 en de teams enkele “fouten” in het huidige reglement proberen te repareren. “Mooi dat ze wat doen. Maar alles repareren, gaat niet lukken”, schrijft hij in zijn column in FORMULE 1 Magazine.

Over alle reglementswijzigingen en de invloed erop is veel genoeg gezegd en geschreven, zowel in aanloop naar het seizoen als tijdens de eerste drie GP’s. Gelukkig willen ze er bij de FIA en F1 samen met teams en coureurs wat aan doen. Maar echt deze fouten repareren? Dat gaat ze niet lukken, vrees ik. Het heeft ook alles te maken met bijvoorbeeld de vorige generatie auto’s. Een paar jaar geleden werden die

breder, lomper zou je kunnen zeggen. Circuits werden vervolgens aangepast.

Neem Australië, waar een chicane verdween. En het circuit van Abu Dhabi is ook zo’n voorbeeld. Ook daar verdween een chicane, het moest allemaal vloeiender om die auto’s te laten werken. Maar: met de auto’s en reglementen die je dan nu heb, zie je de nadelen. Heus, op baantjes als die in Hongarije

of Monaco zul je best leuke wedstrijden krijgen. Want normaliter gebeurde daar niet zoveel, nu vast wel. Je zag het in Melbourne meteen al in de eerste race: er werd flink ingehaald. Alleen wel op een kunstmatige manier en dáár zit het probleem.”

