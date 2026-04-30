Robin Frijns, columnist van FORMULE 1 Magazine, denkt dat de F1 wel wat kan leren van WEC. “Inhalen is in F1 niet heel knap meer, dat moet spannend zijn: lukt het of lukt het niet?”, schrijft hij in zijn colum in de nieuwste editie van het blad.

‘Het zijn gekke weken. Vooral in de wereld, maar ook in onze autosportwereld. De Formule 1 ligt even stil en voor ons – en dan bedoel ik in dit geval de WEC-coureurs – werd de seizoenstart ook uitgesteld tot deze maand in Imola. Dit in plaats van de traditionele opening in Qatar. Gelukkig valt er genoeg te racen, zoals het kruisen van de degens met Max Verstappen op de Nordschleife! Ik vermaak me dus wel.

Hoewel? Die simulator hè, het hoort bij je werk, maar ik was en ben er geen fan van. Ik kan het ook niet echt goed. Althans, goed genoeg, maar anderen zijn er echt beter in dan ik. Het zal de leeftijd zijn, haha. Toch kan ik iedereen aanraden eens naar WEC-races te kijken. Of erheen te gaan, bijvoorbeeld naar de wedstrijd op het circuit van Spa-Francorchamps. Een hele belevenis, hoor. Echt. Helemaal voor wie op dit moment bepaald geen fan is van de manier waarop het er in de Formule 1 aan toe gaat.

Over alle reglementswijzigingen en de invloed erop is al genoeg gezegd en geschreven, zowel in aanloop naar het seizoen als tijdens de eerste drie GP’s en de afgelopen weken. Gelukkig willen ze er bij de FIA en F1 samen met teams en coureurs wat aan doen. Maar echt deze fouten helemaal kunnen repareren? Dat gaat ze niet lukken, vrees ik.

Het heeft ook alles te maken met bijvoorbeeld de vorige generatie auto’s. Een paar jaar geleden werden die breder, lomper zou je kunnen zeggen. Circuits werden vervolgens aangepast. Neem Australië, waar een chicane verdween. En het circuit van Abu Dhabi is ook zo’n voorbeeld. Ook daar verdween een chicane, het moest allemaal vloeiender om die auto’s te laten werken.

Maar: met de auto’s en reglementen die je dan nu heb, zie je de nadelen. Heus, op baantjes als die in Hongarije of Monaco zul je best leuke wedstrijden krijgen. Want normaliter gebeurde daar niet zoveel, nu vast wel. Je zag het in Melbourne meteen al in de eerste race: er werd flink ingehaald. Alleen wel op een kunstmatige manier en dáár zit het probleem.

Leren van andere klassen

Een geslaagde inhaalmanoeuvre laat zich vergelijken met hoe het er in het dierenrijk aan toe gaat: een leeuw jaagt op een prooi, maar krijgt misschien maar één kans om die te grijpen. Dus is hij scherp, alert en kiest hij zorgvuldig zijn moment. Dan is het spannend: lukt het of lukt het niet?

In de Formule 1 is het in dat perspectief nu zo dat diezelfde leeuw helemaal niet zo scherp hoeft te zijn. Er zijn namelijk genoeg kansen om die prooi te pakken. Lukt het nu niet, dan later wel. En dus is het helemaal niet zo spannend meer en ook niet knap, zo’n inhaalmanoeuvre.

Het zal duidelijk zijn dat ik géén fan ben van deze manier van racen, net als Max Verstappen en vele anderen. Het pure racen, nee, dat is het niet.

Wat dat betreft kan F1 best wat leren van het WEC. Want daarin is bij de LMP1 ook ooit een fout gemaakt met betrekking tot regelgeving. Lang verhaal kort: het liep uit op een dure ontwikkelingsoorlog tussen Audi en Porsche. Ik vind wel dat ze een beetje dezelfde fout hebben gemaakt als in die LMP1-tijd.

Gelukkig kwam dat weer goed. In de Formule 1 zal het tijd kosten, je kunt niet alles zomaar omdraaien. Maar ik ben blij dat ik race in klassen waar je voor een inhaalmanoeuvre je echt een kans moet hebben en die moet pakken. We hebben wel een batterij in de auto, maar niet om daar iemand mee voorbij te kunnen rijden. Vechten met elkaar, dat maakt het spannend.

Harde gevechten. Dat willen mensen toch zien? Maar die zijn er in de F1 op deze manier niet meer, je weet als coureur toch wel dat er vanzelf een kans komt. In het WEC, maar ook in GT-races zoals op de Nordschleife, is dat wel anders. Kom gerust eens kijken, zou ik zeggen. Iedereen is welkom!’

