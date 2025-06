Niet alleen de GP Canada staat dit weekend op de planning in de wereld van de autosport, ook de 24 Uur van Le Mans gaat op zaterdag 14 juni van start. Zoals gewoonlijk, is ook dit jaar aan Nederlanders geen gebrek tijdens de 24 uursrace. We zetten alle Nederlandse coureurs die dit jaar naar het Franse circuit afreizen voor je op een rijtje.

In de hoogste klasse van Le Mans, de Hypercars, zullen dit jaar twee Nederlandse coureurs meedoen: Nyck de Vries en Robin Frijns. De Vries rijdt in de #7 Toyota Gazoo, samen met teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway, terwijl Frijns in de #20 BMW M Team WRT mag plaatsnamen. Vooral De Vries, die in 2023 een half seizoen in de Formule 1 mocht rijden, is gebrand op revanche tijdens de langeafstandsrace, nadat zijn team vorig jaar nipt verloor van de #50 Ferrari.

LMP2 en LMGT3

Ook in de LMP2 en LMGT3 op Le Mans komen Nederlanders in actie. Zo zullen Bent Viscaal, Renger van der Zande, Job van Uitert en Nicky Catsburg, nadat de coureur vorig week nog zijn naam mocht toevoegen aan het monument op Zandvoort, in de LMP2 rijden. De coureurs zullen respectievelijk in auto nummers 11, 22, 28 en 45 instappen. Lin Hodenius en Loek Hartog doen mee aan de LMGT3, tijdens de 93ste editie van de prestigieuze race.

