Sebastian Vettel onthult dat de eerste plannen met Max Verstappen voor een eventuele deelname aan de 24 Uur van Le Mans al worden gemaakt. De Duitser vertelt dat de twee oud-collega’s het al over hun gezamenlijke ambitie om aan de prestigieuze langeafstandsrace mee te doen hebben gehad, hoewel er nog geen concrete datum is gekozen. ‘Als de kans er komt, willen we samen Le Mans rijden’, vertelt Vettel.

Max Verstappen vertelde al vaker over raceambities buiten de Formule 1 om. De Nederlander haalde dit vorige week ook aan toen hij zijn kritiek op de huidige bolides van de koningsklasse uitte. Verstappen bestempelde het rijden met de 2026-auto’s als ‘Formule E op steroïden’, en twijfelde openlijk aan zijn Formule 1-toekomst. Zijn Nederlandse fans stelde hij echter wel meteen gerust: “Dan race ik toch gewoon ergens anders. We kunnen daar vast ook wel een barbecue houden en een leuke feesttent opzetten”.

LEES OOK: Verstappen hekelt nieuwe F1-auto’s: ‘Dit is Formule E op steroïden’

Een van de races waar Verstappen buiten de Formule 1 ook graag aan wil meedoen, is de 24 Uur van Le Mans. Zijn vader Jos Verstappen won de langeafstandsrace al eens in 2008. Volgens Sebastian Vettel – die dan dolgraag de teamgenoot van de Nederlander zou willen zijn – worden de plannen voor een eventuele deelname van Verstappen junior al uitgebreid besproken.

‘Samen Le Mans rijden’

“Ik heb regelmatig contact met Max”, vertelt de viervoudig wereldkampioen aan ServusTV. “We hebben het erover gehad dat als de kans er komt, we samen Le Mans willen rijden.” Een eventuele deelname aan de prestigieuze race in het Franse Le Mans zou slechts het laatste uitstapje buiten de Formule 1 om zijn voor Verstappen. Vorig jaar maakte de Nederlandse coureur nog zijn GT3-debuut op de Nordschleife, en won hij ook meteen zijn eerste race op het beroemde Duitse circuit.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.