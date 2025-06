Test- en reservecoureur Felipe Drugovich heeft aangegeven bereid te zijn in te vallen tijdens de Canadese GP, zelfs als dat betekent dat hij de 24 uur van Le Mans moet missen. De 25-jarige Braziliaan bereidt zich voor op deelname aan de wereldberoemde langeafstandsrace met Cadillac. Vaste Aston Martin-coureur Lance Stroll moest de afgelopen GP van Spanje al verstek laten gaan, doordat een oude blessure opnieuw opspeelde. Mogelijk is hij ook in Canada niet van de partij.

Lance Stroll en Aston Martin verklaarden na de kwalificatie voor de GP van Spanje dat de Canadese coureur zich onverhoopt moest terugtrekken voor de race. Hij had opnieuw last van zijn rechterhand en pols, die hij in 2023 had gebroken bij een fietsongeluk tijdens de winterstop. De Britse renstal kon, ondanks dat reservecoureur Felipe Drugovich paraat stond, geen vervanger aanwijzen — Stroll had zich immers al gekwalificeerd.

Tijdens het aankomende raceweekend in Montréal zou Felipe Drugovich oorspronkelijk afwezig zijn. De voormalig Formule 2-kampioen zou samen met Jack Aitken en Frederik Vesti uitkomen voor het hypercar-team van Cadillac tijdens de 24 uur van Le Mans. Deze beroemde race wordt verreden in hetzelfde weekend als de Canadese GP. Hoewel het onbekend is of zijn contract met Aston Martin hem toestaat Le Mans te missen, heeft Drugovich al bevestigd dat de Formule 1 voorrang heeft.

Bottas en Vandoorne

In gesprek met de Braziliaanse verslaggever Thiago Fagnani verklaarde hij: “Op dit moment weet ik nog niet wat er precies gaat gebeuren. Allereerst wil ik Lance (Stroll, red.) het allerbeste wensen. Vóór Le Mans heeft de Formule 1 altijd mijn prioriteit gehad, en dat zal voorlopig niet veranderen.” Andere mogelijke vervangers voor Stroll zijn Valtteri Bottas en Stoffel Vandoorne. Laatstgenoemde heeft echter ook verplichtingen in Le Mans; hij rijdt namens Peugeot in de hypercar-klasse.

LEES OOK: Hadjar driemaal op rij in de punten: ‘Had me geen betere triple header kunnen wensen’

Drugovich won in 2022 het Formule 2-kampioenschap met het Nederlandse MP Motorsport. Sindsdien werkt hij als test- en reservecoureur in het opleidingsprogramma van Aston Martin. In 2023 en 2024 maakte hij tijdens meerdere vrije trainingen en testsessies al veel meters in respectievelijk de AMR23 en de AMR24. Twee jaar geleden reed hij tijdens het raceweekend in Abu Dhabi de tweede tijd in VT1.

Lance Stroll liet de afgelopen GP van Spanje verstek gaan – een oude blessure speelde op (Aston Martin)

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.