Isack Hadjar kijkt terug op een ‘geweldige’ Spaanse GP. De Parijzenaar kwalificeerde zich opnieuw in de top tien en kwam uiteindelijk als achtste over de finish. Door de tijdstraf van Max Verstappen erfde hij de zevende plaats. De 20-jarige Hadjar hield zich opnieuw knap staande tussen de gevestigde namen. In een uiterst drukke triple header eindigde hij driemaal op rij in de punten. Kijkt Red Bull al mee?

“Beter had niet gekund”, aldus een stralende Isack Hadjar na afloop van de race. “Ik heb er echt van genoten; er zaten een aantal mooie gevechten tussen. Zeker in het eerste rondje met Fernando (Alonso, red.) en Pierre (Gasly, red.) – ik heb toen best wat auto’s kunnen inhalen. Het geheim zat ’m denk ik in onze snelheid op de mediumbanden. We hebben er echt het beste van gemaakt, ook later op de zachte compound.”

Meer punten dan Red Bull

Hadjar had lange tijd zicht op de zevende plek, maar werd bij de herstart ingehaald door Nico Hülkenberg. De Duitser had na zijn vroege eliminatie in de kwalificatie voldoende vers rubber over om zijn laatste stint op de rode banden uit te rijden. “Het is jammer dat Nico (Hülkenberg, red.) op het laatst over zoveel tempo beschikte op nieuwe banden”, gaf ook Hadjar toe. Na de tijdstraf van Max Verstappen eindigde hij echter alsnog op de zevende plaats.

LEES OOK: Hülkenberg onverwachte held in Spanje: ‘Alles viel op zijn plek’

Het betekende opnieuw een puntenfinish voor Isack Hadjar, die steeds meer indruk maakt bij het opleidingsteam van Red Bull. “Ik had me geen betere triple header kunnen wensen”, grijnsde hij. “Drie keer op rij in de punten eindigen is natuurlijk geweldig. We hebben veel momentum opgebouwd. Daarbij heb ik ook het gevoel dat er steeds meer tempo in de auto zit en dat we dat goed kunnen benutten. Het momentum dat we nu hebben, is echt heel goed.” Saillant detail: Isack Hadjar scoorde in de laatste twee Grands Prix 14 punten namens Racing Bulls. Het team van Red Bull – Verstappen en Tsunoda tezamen – scoorde in hetzelfde tijdsbestek 13 punten.

Op sociale media wordt Racing Bulls steeds populairder dankzij hun ludieke filmpjes. Ook de puntenzeges van Isack Hadjar werden aangestipt:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.