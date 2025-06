Te midden van al het drama rondom Max Verstappen, George Russell en Charles Leclerc reed Nico Hülkenberg zijn beste race in tijden. De 37-jarige Sauber-coureur kwam aanvankelijk als zesde over de streep, maar door de tijdstraf van Max Verstappen erfde hij de vijfde plek. De Duitser prijst de laatste upgrades van het team en is dankbaar dat Sauber een ‘belangrijke stap’ heeft gezet richting meer competitiviteit in het middenveld.

“Vandaag viel alles op zijn plek”, reageerde Nico Hülkenberg na afloop van de race. “Een goede start en een geweldige eerste ronde, waarbij ik meteen veel posities kon winnen – dat was echt de basis voor een goede race.” De Duitse vedette profiteerde weliswaar van alle chaos – denk aan de herstart na de safety car – maar beschikte ook ‘gewoon’ over een bekwame bolide. “Eerlijk gezegd hadden we gewoon een goede auto. Het ritme, de balans, de harmonie – de upgrades wierpen echt hun vruchten af. Dat was geweldig om te zien.”

Dat Hülkenberg erin slaagde om zijn Sauber in de punten te rijden, was al een knappe prestatie. Dat hij kon doorstoten naar de vijfde plaats, maakte het des te bijzonder. “Ik denk dat ik vóór de safety car op P8 stond, en toen gooide de safety car de race een beetje in de war”, legde hij uit. “Uiteindelijk was het toch de gouden tip om tijdens de kwalificatie in Q1 uit te vallen”, voegde hij er grijnzend aan toe. “Daardoor had ik nieuwe banden genoeg – best ironisch dus, maar vandaag betaalde dat zich uit.”

‘Belangrijke stap’

Het upgradepakket van Sauber verbeterde de consistentie en balans van de auto, zo toonde Hülkenberg aan. Hij slaagde er zelfs in de Ferrari van Lewis Hamilton te verschalken. Toch blijft ‘Hulk’ met beide benen op de grond. “Lewis reed denk ik op gebruikte zachte banden, en die van mij waren nog helemaal nieuw”, lichtte hij toe. “Het laat zien wat het verschil is tussen gebruikte en nieuwe rubbers. Eén ronde kost al veel levensduur.

“Het was natuurlijk leuk dat ik hem (Hamilton, red.) kon inhalen, maar ik denk dat we niet echt met de grote jongens vechten”, besloot hij. “We hebben wél een grote stap gezet in de strijd met de andere teams in het middenveld.” P5 was het beste resultaat van Nico Hülkenberg sinds de GP van Italië van 2019. Een podium laat nog steeds op zich wachten. Teamgenoot en rookie Gabriel Bortoleto kwam als twaalfde over de streep, zijn hoogste eindnotering ooit in de Formule 1.

Teamgenoot Gabriel Bortoleto feliciteert Nico Hülkenberg in parc fermé (Sauber)

